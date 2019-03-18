نقابات جزائرية ترفض دعم جهود رئيس الوزراء لتشكيل حكومة

أعلنت 13 نقابة جزائرية رفضها لدعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثًا نور الدين بدوي لتشكيل الحكومة.

وقال بوعلام عمورة، أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين ”إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام؛ لأنها تنتمي للشعب، والشعب قال لا للنظام“.

ويأمل بدوي أن تساعد الحكومة الجديدة على تهدئة المحتجين، الذين يضغطون على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أعلن تخليه عن فكرة الترشح لولاية خامسة، وأرجأ الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 18 من نيسان/ أبريل الى أجل غير محدد.

كما قرر تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسًا للوزراء خلفًا لأحمد أويحيى، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تطالب بوتفليقة بالتنحي عن المشهد السياسي في الجزائر.