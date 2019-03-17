رئيسة حزب تونسي: تلقيت معلومات عن مخطط لاغتيالي

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، يوم الأحد، أنها تلقت معلومات عن مخطط لاغتيالها.

وقالت عبير موسى، خلال اجتماع بسوسة بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال في تونس: ”بينما كنت في طريقي إلى سوسة، يوم الأربعاء؛ لحضور احتفالات عيد الاستقلال، بدأت تتداول أنباء عن مخطط لاغتيالي“.

وأضافت موسى: ”إنهم يظنون أن هذه التهديدات سترهبني لأعود أدراجي وأجلس في بيتي“.

واعتبرت أن حزبها ”سينتصر في انتخابات 2019، وسيقتلع الانتصار وستفرج الغمة عن التونسيين، وسترجع البلاد إلى أهلها“، وفق قولها.

وتعرف عبير موسى، بمواقفها المناهضة لحركة النهضة الإسلامية، حيث قالت في وقت سابق، إنها ترفض وجود الحركة في المشهد السياسي في البلاد.