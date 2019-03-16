بوتفليقة يغير قيادة مخابرات الجيش الجزائري

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، اللواء علي بن داود مديرًا لجهاز الأمن الداخلي للجيش (مخابرات).

ويتمسك بوتفليقة منذ وصوله إلى السلطة عام 1999، بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ما مكنه من إحداث تغييرات هامة في المؤسسة العسكرية وهياكل الجيش.

وقال تلفزيون ”الحياة“ في خبر عاجل ومقتضب، إن اللواء بن داود الذي شغل المنصب قبل 2015، قد خلف اللواء يوسف بوالزيت، دون توضيح لدواعي تنحية الأخير.

وتحدثت مصادر جزائرية، عن علاقة متشعبة للجنرال علي بن داود، بدوائر صنع القرار في فرنسا، منذ إدارته لسنوات طويلة منصب ملحق الدفاع العسكري بسفارة بلاده في باريس.

وتعتقد المصادر، أن هذا التغيير يكتسي طابعًا تكتيكيًّا، في ظرف خاص، يتسم بحراك شعبي مناهض لتمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ حراك 22 شباط/فبراير الماضي.