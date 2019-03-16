الأمن المغربي يعتقل شابًا أشاد بهجوم نيوزيلندا

أوقفت السلطات الأمنية، بمدينة فاس، وسط المغرب، شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا، بتهمة الإشادة بأعمال إرهابية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المشتبه به، ”كان قد نشر تدوينة على حسابه الشخصي، في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تتضمن إشادة بالعملية الإرهابية، التي استهدفت المصلين بمسجدين، بنيوزلندا“.

وأضاف المصدر أن المشتبه به ”سيحال إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد ملابساتها وخلفياتها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب“.

وأمس الجمعة أدى هجوم استهدف مصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، في حادث أثار ردود فعل غاضبة.