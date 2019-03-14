الأمن الجزائري يعتقل شرطيًا بسبب صورة على ”فيسبوك“

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ”الشلف“ غربي الجزائر، الخميس، بوضع شرطي شاب يبلغ من العمر 34 عامًا، رهن الرقابة القضائية، لاتهامه بنشر صور من الحراك الشعبي المضاد لترشح رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، خلال الاحتجاجات المستمرة.

وتعرض الشرطي الموقوف إلى متابعة أمنية من طرف مصالح الأمن الجزائري بولاية ”الشلف“، وأحيل ملفه على سلطات القضاء للبت فيه، بعد توجيه تهمة ”نشر معلومات مضرة بالأمن العام على موقع فيسبوك“، في حادثة غير مسبوقة.

ولم يكن الشرطي المعتقل يعلم أن لافتة ”لا للولاية الخامسة لبوتفليقة“، ستجره إلى التحقيقات الأمنية والقضائية.

وأعلن محامون وإعلاميون عزمهم الدفاع عن الشرطي الموقوف، مطالبين بوقف متابعته وإسقاط كل التهم الموجهة إليه.