قيادي بارز يستقيل من ”نداء تونس“ ومن البرلمان

أعلن القيادي البارز في حركة ”نداء تونس“ رضا شرف الدين، مساء اليوم الخميس، استقالته من الحركة ومن البرلمان التونسي، وذلك بعد أن أعلن استقالته من رئاسة لجنة الإعداد للمؤتمر العام لـ“النداء“.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة التي يرأسها شريف والمكلفة بإعداد المؤتمر العام الثاني لـحركة نداء تونس، إنهاء مهامها، وترك المسؤولية الكاملة في مواصلة التجهيز للفعالية (مرجح عقدها الشهر المقبل) وتنظيمها لقيادة الحزب.

وأكد رضا شرف الدين، في تصريح لتلفزيون ”الحوار التونسي“، أنّ قراره نهائي، ولا رجعه عنه، ما قد يزيد من تعميق الخلافات والانقسامات في الحزب الحاكم، قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة.

وحمّلت اللجنة التي تولت مهمتها قبل أشهر، ومكونة من 10 أشخاص، كل الأطراف مسؤوليتها، وبالأساس القيادة الحالية لحركة نداء تونس، في كل ما سيحدث من نواقص لإعداد المؤتمر.

ومؤخرًا، أعلن عشرات النواب والمسؤولين المنشقين عن ”نداء تونس“ تأسيس حزب جديد تحت اسم ”تحيا تونس“، وسط توقعات من قبل مراقبين للشأن السياسي بأن يتزعمه الشاهد لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أواخر العام الحالي.

وعلى إثر ذلك، تبنّى عدد من قیادات ”نداء تونس“ مبادرة ”لم شمل الندائیین“، ومقترح المكتب التنفیذي بتشكیل هيئة تسييرية جديدة تكلف بقیادة الحزب إلى حین انعقاد المؤتمر العام القادم.

ووفق المبادرة، تكون تركیبة ”الهيئة التسييرية“ مشتركة ومتوازنة بین الھیئتین التأسیسیة والسیاسیة والمكتب التنفیذي، ولا تتضمن أحدًا من قیادة الحزب بھدف ضمان شفافیة أشغال المؤتمر .

وقبل أسبوع، حدّدت هيئة الانتخابات في تونس يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعدًا للانتخابات التشريعية و10 تشرين الثاني/نوفمبر موعدًا للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى.