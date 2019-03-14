شركة الطاقة الوطنية الجزائرية تحذر موظفيها من التظاهر

حذّرت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية ”سوناطراك“ موظفيها من أن أي تجمع أو توقف عن العمل، سياق المظاهرات والإضرابات التي تشهدها الجزائر للمطالبة برحيل النظام، معتبرة ذلك ”خطأ مهنيًا“.

وجاء في مذكرة من مدير الموارد البشرية بالشركة كمال بروري: ”يجب تذكير جميع العمال بأن أي تجمع من أي نوع أو توقف جماعي ومنظم عن العمل، حتى لفترة قصيرة، يعد انتهاكًا لأحكام الاتفاقية واللوائح والقانون“.

وأضافت المذكرة: ”بسبب عضويتنا في سوناطراك، فإنه من واجبنا جميعًا أن ندافع عن صورتها بغيرة ونؤثر بشكل إيجابي في مستقبلها“.

ويأتي ذلك وسط حالة ترقب لاحتجاجات واسعة ينتظر أن تشهدها الجزائر الجمعة، رفضًا لقرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات.