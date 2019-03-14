الجزائر.. ”المجلس الدستوري“ يوضح مصير الترشحات للانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الدستوري، مساء الأربعاء، أن الفصل في الترشحات للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان / أبريل المقبل ”أصبح دون موضوع“، بموجب المرسوم الرئاسي الأخير.

وقال المجلس الدستوري، في بيان له إن ”ملفات المترشحين الـ21 لانتخاب رئيس الجمهورية المُودعة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري تحفظ في أرشيف المجلس“.

وأوضح المجلس أن ”قراره الصادر بهذا الشأن يُبلَغ إلى المعنيين بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية“.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة، في بيان الاثنين الماضي، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقبول استقالة حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وتكليف وزير الداخلية نورالدين بدوي، بتشكيل حكومة جديدة.

كما دعا الرئيس الجزائري إلى ندوة وطنية جامعة مستقلة تكون عبر ”هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل خارطة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية“.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن الندوة ستتولى ”تنظيم أعمالها بحرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من عُهدتها قبل نهاية عام 2019“.

وطبقا لبيان الرئاسة الجزائرية: ”سيعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي“.