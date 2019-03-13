حفتر يستقبل غسان سلامة في مقر قيادة الجيش الليبي

استقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، يوم الأربعاء، في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة.

وقالت صفحة المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي: إن المشير حفتر تناول في الزيارة مع سلامة المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.

ولم يسبق زيارة غسان للرجمة أي إعلان من قبل البعثة الأممية في ليبيا، وكذلك القيادة العامة للجيش، ولم يدلِ أي مسؤول عسكري بأي تفاصيل قبل وصول غسان سلامة للرجمة.

يذكر أن الأخبار تتضارب حول اللقاء الأخير الذي عقده المشير حفتر والسراج برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا في أبوظبي، وحول مخرجات هذا اللقاء.