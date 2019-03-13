لعمامرة: ندوة التوافق الوطني ستؤسس لنظام سياسي جديد في الجزائر

أكد نائب رئيس الوزراء الجزائري الجديد، رمطان لعمامرة، أن ندوة الوفاق الوطني ستفصل في كل المسائل القانونية والدستورية قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح لعمامرة، في حوار مع الإذاعة الحكومية اليوم الأربعاء، أن تقديم الندوة الوطنية قبيل الانتخابات، هدفه ”توافق الجزائريين“، تنفيذًا لتعهدات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفق تعبيره.

وأبرز لعمامرة أن الندوة المرتقبة ستؤسس لنظام سياسي جديد، موضحًا أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي، سيكشف ”مزيدًا من التفاصيل“ في مؤتمر صحفي يعقده بالعاصمة الجزائرية غدًا الخميس.

بوتفليقة مستمر