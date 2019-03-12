الأمن الجزائري يرحّل مذيعة تونسية بعد احتجازها ساعات

قامت السلطات الجزائرية مساء الثلاثاء، بترحيل المذيعة التونسية انتصار الشلي مبعوثة قناة تي أر تي التركية إلى الجزائر، بعد احتجازها لساعات بمطار هواري بومدين.

ولم توضح السلطات الجزائرية أسباب ترحيل الصحفية التونسية، لكنّ المذيعة التونسية وصفت ما تعرضت له بأنه ”صدمة“، معتبرة أنها لم تتوقع أن تعيش سيناريو مرعبًا“ في الجزائر.

وكتبت المذيعة التونسية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أنها تعرضت الى التوقيف من قبل الأمن الجزائري لمدّة حوالي يوم كامل، مشيرة إلى أنّها عاشت يومًا عصيبًا قبل أن يتم إخلاء سبيلها و ترحيلها إلى بلادها.