تونس تعلن عن موعد حسم مشاركة سوريا من عدمها في القمة العربية

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن حسم الموقف الرسمي العربي من مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة بتونس، سيكون في 29 آذار/مارس الجاري.

وأكّد وزير الخارجية التونسي، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحليّة، أنّ الاجتماع التمهيدي للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي سينعقد يوم 29 آذار /مارس الجاري بتونس، سيحسم مختلف المواضيع الطارئة بما في ذلك مشاركة سوريا في هذه القمة العربية من عدمها“.

وأكد الجهيناوي أنّ الاستعدادات للقمة العربية حثيثة على كل المستويات، لاسيما اللوجيستية منها لاستقبال القادة العرب.

وشدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في وقت سابق، على أن حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، القمة العربية المقبلة في تونس، ”لم يتقرر بعد“، مشيرًا إلى أن موقف بلاده لا يمكنه تجاوز الجامعة العربية، التي جمدت عضوية دمشق، في تشرين الأول/أكتوبر 2011

وأصرّ الوزير على ضرورة ”أن يجتمع وزراء خارجية دول الجامعة العربية؛ لاتخاذ قرار بخصوص سوريا“، موضحًا رغبة بلاده في ”لم الشمل العربي، الذي لن يكتمل إلا بعودة هذه الدولة الشقيقة إلى أحضان جامعة الدول العربية“.

و تداولت مصادر صحفية مؤخرًا، أنباء عن دعوة سوريا لحضور القمة العربية المقررة في مارس الجاري بتونس، بعد غياب دام 7 أعوام، منذ اندلاع الانتفاضة ضد بشار الأسد جاء ذلك بالتزامن مع ما نشرته تقارير صحفية تونسية، حيث ذكرت أن تونس تبذل جهودًا للوساطة، ولمحاولة إقناع بعض الدول العربية بضرورة إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.

وترفض الرئاسة التونسية الإعلان عن ”تفاصيل الاتصالات مع القادة العرب بشأن الملف السوري“، لحساسية المسألة، بينما وعد السبسي بأن تلعب بلاده دورًا محوريًا في ”تقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب“، في القمة الثلاثين التي تجري أعمالها في نهاية آذار/ مارس الجاري.