هذا آخر ما قاله العالم المغربي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة (فيديو)

صرحت أرملة، أستاذ الفيزياء النووية، بجامعة الحسن الثاني، بالدار البيضاء، أن زوجها الراحل، الحسن السيوطي، اتصل بها هاتفيا عند وصوله إلى أديس ابابا، وأخبرها أن الطائرة قد فاتته، لذلك هو مضطر لأخذ طائرة أخرى لإكمال رحلته إلى نيروبي، حيث كان يمثل جامعة الحسن الثاني في مهمة علمية.

وأضافت أن زوجها، كرس حياته للبحث العلمي، ولأسرته وحسب، وان خبر وفاته كان صدمة بالنسبة لها، وتمنت لو كان خبر الوفاة زائفا.

والضحية حسن السيوطي، أبا لولدين، وينحدر من إقليم تزنيت جنوب المغرب، وهو من أوائل الباحثين المغاربة، الذين حصلوا على الدكتوراه في الفيزياء النووية، من فرنسا منذ 35 عاما، كما عرف بنشاطه في المجال الجامعي.

وقد تسبب حادث الطائرة الإثيوبية بوفاة مغربي آخر، هو ”احمد.ش“، مدير جهوي بوزارة البيئة والتنمية المستدامة عن جهة درعة تافيلالت.

وقد علقت الخطوط الملكية المغربية العمل بطائرة ”Boeing 737-800 MAX“، ووضعتها رهن الصيانة، وذلك بعد حادثة تحطم الطائرة الأثيوبية، التي أودت بحياة 157 شخصا، وكانت من نفس الطراز.