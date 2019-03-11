الخطوط المغربية توقف تشغيل طائرة ”737 ماكس 8“ بعد حادثة الطائرة الإثيوبية

أعلن مسؤول، اليوم الإثنين، أن شركة الخطوط الملكية في المغرب أوقفت مؤقتًا تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس 8 عقب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن ”الخطوط الملكية المغربية أوقفت أمس تشغيل طائرتها الوحيدة التي دخلت الخدمة من الطراز ماكس 8، ولن تسيرها حتى تستكمل بوينج التحقيقات في هذا الطراز“.

وأكد بأن ”وقف تشغيل الطائرة لن يؤثر على عمليات الشركة المغربية“، مشيرًا إلى أن الشركة ”لديها طائرة ثانية من الطراز ماكس 8 لم تدخل الخدمة حتى الآن“.

وكانت طائرة 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من أديس أبابا، أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصًا.