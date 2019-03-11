تعيين نور الدين بدوي رئيسًا للوزراء في الجزائر ولعمامرة نائبًا له

أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الإثنين تعيين نور الدين بدوي رئيسًا للوزراء، ورمطان لعمامرة نائبًا له، وذلك بعد قليل من استقالة أحمد أويحيى من المنصب.

وأعلن أويحيى مساء اليوم استقالته من منصبه، وذلك بعد دقائق من بيان الرئاسة الذي وعد فيه عبدالعزيز بوتفليقة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

ويأتي ذلك بعد قرارات شاملة أعلن عنها بوتفليقة من بينها قراره استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء، ضمن إجراءات لتخفيف الغضب الشعبي المستمر منذ أيام.

كما أعلن بوتفليقة في رسالة إلى الشعب الجزائري تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وندوة وطنية يعهد إليها بكتابة دستور جديد يعرض للاستفتاء.