تأجيل الرئاسيات في الجزائر وبوتفليقة يتراجع عن الترشح لعهدة خامسة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 18 أبريل القادم. . جاء ذلك في برقية عاجلة للرئاسة الجزائرية، ورد فيها أنّ بوتفليقة (82 عامًا) قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتمديد عهدته الحالية إلى حين تنظيم ندوة وطنية جامعة. . كما قالت البرقية الرئاسية إن بوتفليقة لن يترشح لولاية خامسة، وإنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية. . . #إرم_نيوز #الجزائر #بوتفليقة #Bouteflika#الجزاير #الرئاسة_الجزائرية #انتخابات #لايك #تفاعل #أخبار #سياسة #أحداث #رياسيات_2019 #Algerie_manifestation #algeriaprotests