تأجيل الرئاسيات في الجزائر وبوتفليقة يتراجع عن الترشح لعهدة خامسة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 18 أبريل القادم.

جاء ذلك في برقية عاجلة للرئاسة الجزائرية، ورد فيها أنّ بوتفليقة (82 عامًا) قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتمديد عهدته الحالية إلى حين تنظيم ندوة وطنية جامعة.

كما قالت البرقية الرئاسية إن بوتفليقة لن يترشح لولاية خامسة، وإنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية.