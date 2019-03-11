”الغارديان“: حفتر بات في وضعية أفضل من السراج لإملاء شروطه

رأت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن العملية العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الجيش الليبي في جنوب البلاد، جعلت المشير خليفة حفتر ”في وضعية أفضل“ من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الاثنين، إن العملية العسكرية في الجنوب ”دفعت باتجاه صعود الزعيم الليبي المشير خليفة حفتر، ربما بدعم دولي، لإملاء شروطه للتسوية السياسية الليبية المستقبلية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وأضافت أن ”دور قائد الجيش الليبي تعزز من خلال هجوم ناجح في جنوب غرب البلاد الذي عانى من الفوضى والافتقار إلى القانون في كثير من الأحيان“.

وأكدت أن حفتر ”بات في وضعية أفضل من فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، من ناحية القدرة على إملاء الشروط“.

وأشارت إلى أن ”العملية العسكرية في الجنوب أدت إلى سيطرة حفتر على نحو ثلثي البلاد، بما في ذلك المناطق الحدودية، وعلى حقول النفط، خصوصًا أكبرها في حوض مرزق“.

وقال السراج إنه ”اتفق مع حفتر خلال لقائهما في أبوظبي على إجراء انتخابات هذا العام، والعمل باتجاه تسوية تنهي المرحلة الانتقالية“.

وتم التعهد بالمثل في الصيف الماضي لإجراء انتخابات بحلول كانون الأول/ ديسمبر، لكن الموعد النهائي لم يتم الوفاء به، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخلافات حول تسلسل الانتخابات، بما في ذلك إجراء استفتاء على الدستور.