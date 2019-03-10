على خلفية وفاة 11 رضيعا.. تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإقالة حكومة الشاهد

فشلت الحكومة التونسية في ”امتصاص“ غضب الشارع و الأحزاب على واقعة وفاة 11 رضيعا في مركز للطب بمستشفى الرابطة بالعاصمة رغم إقالة وزير الصحة و فتح تحقيق في الواقعة التي هزّت الرأي العام.

و شنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد مساء الأحد هجوما عنيفا على حكومة الشاهد و اتهمها بـ“التخلي عن دورها في توفير الخدمات الاجتماعية و صيانة المرفق العام“.

وقال الحزب الذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد ، ”إن استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف خطوة منقوصة لما فيها من تنصل من تحمل مسؤوليات الخيارات السياسية“.

وتحدث الحزب، في بيان له، عن ”وجوب استقالة كامل الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد’، داعيا إلى ‘اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الصارمة في كل المستشفيات حماية لحياة المواطنين“.

بدورها، طالبت حركة ”نداء تونس“،مساء السبت، بالاستقالة الفورية لحكومة يوسف الشاهد وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع على كافة المستويات و الخوف من مغبة حصول المزيد من الكوارث.

وأعلنت حركة ”نداء تونس“، عن تكليفها اللجنة القانونية، للحزب بمساعدة عائلات الضحايا في مساعيهم لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتسببين في الكارثة قضائيًا.

و احتشد مساء الأحد، مواطنون أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، في قلب العاصمة التونسية، مندّدين بما وصفوها ب“الجريمة الصادمة“، و متّهمين سلطات بلادهم ب“التواطؤ“ في ما حصل.

و طالب المحتجون القضاء التونسي بفتح تحقيق جدي في الواقعة، و بمحاسبة من وصفوهم بـ“المجرمين“، رافعين شعارات غاضبة ضدّ الحكومة التونسية.

كما جابت مسيرة حاشدة شوارع مدينة بنزرت،شمال البلاد، شارك فيها عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلون عن أحزاب الجبهة الشعبية.

و أكّد المحتجّون أنّ المسيرة جاءت احتجاجا على ما اعتبروه ترديا لوضع قطاع الصحة العمومية.

و فجّرت واقعة وفاة الرضع غضب الشارع التونسي، خصوصا مع تسليم العائلات جثامين أبنائهم في صناديق وسط اتّهامات لوزارة الصحة بالإهمال والتقصير، بينما تحدّثت أنباء عن حقن الرضع بأمصال منتهية الصلاحية، و عن إمكانية ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 20 رضيعا.

و لا يزال التونسيون، ، تحت وقع الصدمة، بعد إعلان وفاة 11 رضيعا في يوم واحد، داخل أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة، بعد تلقي جرعة تطعيم فاسد، ما اضطرّ وزير الصحة، عبد الرؤوف الشريف، على الاستقالة، فيما أعلنت الحكومة التونسية عن فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات واقعة الوفاة.

و أكّد رئيس الحكومة فتح تحقيق إداري في الموضوع فضلا عن متابعة النيابة العمومية للأمر، مشيرا إلى عقد جلسة عمل مع مختلف الهياكل الصحية للتطرق للإشكاليات ومتابعتها.