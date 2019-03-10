شاهد بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول بوتفليقة إلى الجزائر

تداولت وسائل إعلام جزائرية، مساء الأحد، صورًا ومقاطع فيديو تُظهر اللحظات الأولى لوصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى البلاد.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية رسميًا، مساء الأحد، عودة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى البلاد، بعد رحلة علاجية إلى سويسرا.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو، اللحظة الأولى لهبوط الطائرة في مطار ”بوفاريك“ العسكري جنوب غرب العاصمة الجزائر.

شاهدوا .. لحظة وصول طائرة الرئيس بوتفليقة إلى مطار بوفاريك العسكري pic.twitter.com/LdUroIZVXH — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) ١٠ مارس ٢٠١٩

فيما يُظهر مقطع فيديو آخر مرور موكب بوتفليقة على طريق سريع متوجهًا إلى مقر الرئاسة.

شاهدوا لحظة مرور موكب الرئيس بوتفليقة عبر الطريق السريع اتجاه الإقامة الرئاسية بزرالدة pic.twitter.com/q9yPOORhhU — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) ١٠ مارس ٢٠١٩

وفي وقت سابق من الأحد، هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار ”كوينترين“ في جنيف، تمهيدًا لنقل بوتفليقة إلى بلده بعد قضائه أسبوعين في مستشفى بسويسرا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن شاهد قوله إن ”الطائرة جلف ستريم هبطت في جنيف وسط حضور مكثف للشرطة“.

وغادر بوتفليقة البلاد في 24 شباط/ فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة.