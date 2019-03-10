الرئاسة الجزائرية تعلن رسميًا عودة بوتفليقة إلى البلاد (فيديو)

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، عودة الرئيس عبدالعزيز، إلى البلاد، بعد أسبوعين أمضاهما في مستشفى بجنيف لإجراء ”فحوصات طبية دورية“.

جاء ذلك بحسب ما نقلت ”فرانس برس“ عن وكالة الانباء الرسمية في الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة ”النهار“ المحلية هبوط طائرة تقل بوتفليقة، في مطار ”بوفاريك“ العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.

وتداولت وسائل إعلامية محلية مقاطع فيديو قالت إنها تظهر لحظة وصول الطائرة.

شاهدوا .. لحظة وصول طائرة الرئيس بوتفليقة إلى مطار بوفاريك العسكري pic.twitter.com/LdUroIZVXH — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) ١٠ مارس ٢٠١٩

وفي وقت سابق من الأحد، هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار ”كوينترين“ بجنيف، تمهيدًا لنقل بوتفليقة إلى بلده بعد قضائه أسبوعين في مستشفى بسويسرا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن شاهد قوله إن الطائرة (جلف ستريم) هبطت في جنيف وسط وجود مكثف للشرطة“.

وغادر بوتفليقة البلاد في 24 شباط/ فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة.