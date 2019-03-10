تونس.. تعيين ”سنية بالشيخ“ وزيرة للصحة بالإنابة بعد حادثة وفاة 11 رضيعًا

قرّر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، تكليف ”سنية بالشيخ“ وزيرة شؤون الشباب والرياضة بتسيير وزارة الصحة بالإنابة، خلفًا لعبد الرؤوف الشريف، الذي قدّم استقالته على خلفية واقعة وفاة 11 رضيعًا.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، إنّ رئيس الحكومة، عقد اجتماعًا حضرته سنية بالشيخ، قبل تكليفها، ”حملها خلاله مسؤولية إدارة شؤون الوزارة والسهر على قطاع الصحة العمومية وفق أهداف محددة تقوم أساسًا على فتح ملفات القطاع والسهر على ضمان الشفافية وصحة المواطنين“.

ويشار إلى أنّ بالشيخ تتقلّد منصب وزيرة الشباب والرياضة، وسبق لها أن شغلت منصب كاتب دولة في وزارة الصحة.

وجاء ذلك عقب إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قبول استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، على خلفية وفاة 11 رضيعًا في مستشفى الرابطة.

وأكد رئيس الحكومة التونسية السبت، فتح بحث إداري في الموضوع فضلًا عن متابعة النيابة العمومية للأمر، مشددًا على أنه ستتم متابعة هذه الأبحاث بدقة وسيقع تحميل المسؤولية بخصوص أي تقصير محتمل.

وكشف الشاهد، عن عقد جلسة عمل مع مختلف الهياكل الصحية للتطرق للإشكاليات ومتابعتها، وصرح بأنه أعطى تعليماته لكل الولاة للإحاطة المادية والنفسية بعائلات الرضع المتوفين.

وفتحت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق، تحقيقًا عاجلًا في وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان: ”نعلن بأسف شديد عن تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، خلال يومي 7 و8 آذار/مارس الحالي“.

وأضافت أنّ ”لجنة مختصة فتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب وراء وفاة الرضع لتحديد المسؤوليات، وسيتم إعلان النتائج مع انتهاء التحقيق“.

وشددت على أنّ ”إدارة المركز اتخذت، بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة الوقائية والعلاجية منها، لتجنب حدوث وفيات أخرى، ولمواساة عائلات الضحايا، ولمتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين في المركز“.