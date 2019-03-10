المغرب يعلن ترحيل 8 مواطنين من مناطق النزاع بسوريا

نقلت السلطات المغربية، الأحد، 8 مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع في سوريا إلى بلادهم، بحسب الداخلية المغربية.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه ”في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة، الأحد، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا“.

واعتبرت الوزارة أن ”هذه العملية، التي تكتسب طابعًا إنسانيًا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي بكل أمان“.

ولفت البيان إلى أن ”هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية؛ من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة“.

ولم يشر البيان إلى تفاصيل إضافية حول من أين تم ”ترحيل“ المغاربة أو معلومات عن هوياتهم.

وقال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن المغربي، في تصريحات إعلامية سابقة، إن العودة المفترضة للمقاتلين المغاربة في صفوف داعش من ساحات القتال في سوريا والعراق، تشكل تحديًا بالنسبة للمصالح الأمنية.

وأشار إلى أن هناك 1692 مقاتلًا مغربيًا ينتمون إلى تنظيم داعش، تم توقيف 242 عائدًا منهم.