”نداء تونس“ تطالب باستقالة حكومة الشاهد عقب وفاة 11 رضيعًا

طالبت حركة ”نداء تونس“، السبت، بالاستقالة الفورية لحكومة يوسف الشاهد وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع على كافة المستويات و الخوف من مغبة حصول المزيد من الكوارث.

و جاء ذلك، عقب موجة غضب واسعة احتجاجا على وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة.

وأعلنت حركة ”نداء تونس“، عن تكليفها اللجنة القانونية، للحزب بمساعدة عائلات الضحايا في مساعيهم لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتسببين في الكارثة قضائيا.

و أكد مسؤول حكومي تونسي في وقت، في تصريح خاص لموقع ”إرم نيوز“، أن وزير الصحة قدم مساء السبت استقالته فعليا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على خلفية ما وصفها بواقعة الوفاة ”الصادمة“.

بدوره، أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنّ وزير الصحّة عبد الرؤوف الشريف قدّم له استقالته على خلفيّة وفاة 11 رضيعا في مستشفى الرابطة و أنّه قد قبلها.

و أكّد رئيس الحكومة فتح بحث إداري في الموضوع فضلا عن متابعة النيابة العمومية للأمر مشددا على أنه سيتم متابعة هذه الأبحاث بدقة وسيقع تحميل المسؤولية بخصوص أي تقصير محتمل وفق ما نقلته إذاعة ”موزاييك“ المحلية.

و كشف الشاهد عن عقد جلست عمل مع مختلف الهياكل الصحية للتطرق للإشكاليات ومتابعتها ،وصرّح بأنه أعطى تعليماته لكل الولاة للإحاطة المادية والنفسية بعائلات الرضع المتوفين

و فتحت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق، تحقيقًا عاجلًا في وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان: ”نعلن بأسف شديد عن تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، خلال يومي 7 و8 مارس/آذار الحالي“.

وأضافت أن ”لجنة مختصة فتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب وراء وفاة الرّضع لتحديد المسؤوليّات، وسيتم إعلان النتائج مع انتهاء التحقيق“.

وشددت على أن ”إدارة المركز اتخذت، بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة الوقائية والعلاجية منها، لتجنّب حدوث وفيات أخرى، ولمواساة عائلات الضحايا، ولمتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين في المركز“.