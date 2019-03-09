وزير الصحة التونسي يستقيل عقب حادثة وفاة 11 رضيعًا بمركز للتوليد

قدّم وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، مساء السبت رسميا استقالته من منصبه، عقب موجة غضب واسعة احتجاجا على وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة وفق مسؤول حكومي تونسي.

و أكد مسؤول حكومي تونسي رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لموقع ”إرم نيوز“، أن وزير الصحة قدم مساء السبت استقالتهفعليا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على خلفية ما وصفها بواقعة الوفاة ”الصادمة“.

بدوره، أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنّ وزير الصحّة عبد الرؤوف الشريف قدّم له استقالته على خلفيّة وفاة 11 رضيعا في مستشفى الرابطة و أنّه قد قبلها.

و أكّد رئيس الحكومة فتح بحث إداري في الموضوع فضلا عن متابعة النيابة العمومية للأمر مشددا على أنه سيتم متابعة هذه الأبحاث بدقة وسيقع تحميل المسؤولية بخصوص أي تقصير محتمل وفق ما نقلته اذاعة ”موزاييك“ المحلية.

و كشف الشاهد عن عقد جلست عمل مع مختلف الهياكل الصحية للتطرق للإشكاليات ومتابعتها ،وصرّح بانه أعطى تعليماته لكل الولاة للإحاطة المادية والنفسية بعائلات الرضع المتوفين

و فتحت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق، تحقيقًا عاجلًا في وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان: ”نعلن بأسف شديد عن تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، خلال يومي 7 و8 مارس/آذار الحالي“.

وأضافت أن ”لجنة مختصة فتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب وراء وفاة الرّضع لتحديد المسؤوليّات، وسيتم إعلان النتائج مع انتهاء التحقيق“.

وشددت على أن ”إدارة المركز اتخذت، بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة الوقائية والعلاجية منها، لتجنّب حدوث وفيات أخرى، ولمواساة عائلات الضحايا، ولمتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين في المركز“.

وزار وزير الصحة المستقيل، عبدالرؤوف الشريف، صباح السبت، المركز للاطلاع على أوضاعه.