ماكرون والسيسي يبحثان سبل تسوية الملف الليبي سياسيًا

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، سبل تسوية الملف الليبي سياسيًا.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماكرون، تناولا فيه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، في مقدمتها الملف الليبي.

وقال البيان أن السيسي أكد ”ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مدعومة من الأمم المتحدة؛ يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)“.

وشدّد الرئيس المصري على أهمية ”استعادة دور مؤسسات الدولة الليبية، وعلى رأسها الجيش، وإتاحة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات من شأنها تحقيق الاستقرار والأمن“.

بدوره، أكد ماكرون حرص باريس على تعزيز علاقات التعاون مع القاهرة.

وتقدم الرئيس الفرنسي بدعوة السيسي لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا)، التي تستضيفها بلاده العام الجاري.