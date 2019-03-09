تونس.. وزارة الصحة تحقق في وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة

فتحت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تحقيقًا عاجلًا في وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان: ”نعلن بأسف شديد عن تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، خلال يومي 7 و8 مارس/آذار الحالي“.

وأضافت أن ”لجنة مختصة فتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب وراء وفاة الرّضع لتحديد المسؤوليّات، وسيتم إعلان النتائج مع انتهاء التحقيق“.

وشددت على أن ”إدارة المركز اتخذت، بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة الوقائية والعلاجية منها، لتجنّب حدوث وفيات أخرى، ولمواساة عائلات الضحايا، ولمتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين في المركز“.

وزار وزير الصحة التونسي، عبدالرؤوف الشريف، صباح السبت، المركز للاطلاع على أوضاعه.

وتواجه المستشفيات الحكومية في تونس انتقادات عديدة، منها تراجع مستوى الخدمات الصحية، والاكتظاظ داخل الأقسام، وطول فترة انتظار المرضى، إضافة إلى نقص الأدوية في أحيان كثيرة.

كما تعاني المستشفيات الحكومية نقصًا في أطباء الاختصاص وبنية تحتية مهترئة، بحسب منتقدين.

وقبل أشهر، أفادت ”عمادة الأطباء التونسيين“ بأن قرابة 630 طبيبًا غادروا تونس، خلال النصف الأول من عام 2018، ومن المتوقع أن يغادر حوالي 900 آخرين، خلال 2019.