حسناء فردوس تحصد لقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب (صور)

حصدت الشابة المغربية حسناء فردوس لقب ملكة جمال عاملات النظافة لسنة 2019، خلال احتفال نظمته شركة ”أوزون“ للنظافة والبيئة والخدمات في العاصمة الرباط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واختارت الشركة ضمن النسخة الثانية من هذه المسابقة والتي عرفت حضور عدد من السفراء والشخصيات المرموقة والفنانين المغاربة، ملكتي جمال على المستوى المحلي والأفريقي.

ونالت ميمونة تراوري من دولة مالي ملكة جمال عاملات النظافة في أفريقيا.

وأكدت فردوس (22 سنة) والتي تشتغل بمدينة صفرو (وسط المغرب) في تصريحات صحفية أنها فخور بمهنتها وسعيدة باللقب الذي حققته.

من جانبها، قالت ميمونة تراوري في تصريح لوسائل الإعلام إن شركة ”أوزون“ أنقذتها من البطالة ومنحتها لقباً غالياً.

وتدخل هذه المبادرة في محاولة بعض الفعاليات الاعتراف بالدور الكبير لعمال النظافة في المجتمع عمومًا، والعاملات بهذا المجال على وجه الخصوص.

وتتواجد شركة ”أوزون“ للنظافة والبيئة والخدمات في عدد من الدول الأفريقية من بينها ”المغرب ومالي وساحل العاج والسودان“.

ودخلت المرأة المغربية عالم تنظيف الشوارع منذ العام 2009، بعدما كان هذا المجال حكراً على الرجال.