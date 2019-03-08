التلفزيون الجزائري: اعتقال 195 شخصًا خلال الاحتجاجات‎

قال التلفزيون الجزائري إن قوات الأمن اعتقلت 195 شخصًا خلال الاحتجاجات الحاشدة، اليوم الجمعة، وأرجع الاعتقالات إلى أعمال منها النهب.
وملأ عشرات الآلاف وسط العاصمة الجزائر عن آخره، اليوم، في تحدٍ لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الممتد منذ 20 عامًا.
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ملأ عشرات الآلاف وسط العاصمة الجزائر عن آخره، اليوم، في تحدٍ لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الممتد منذ 20 عامًا.
المصدر: رويترز
قال التلفزيون الجزائري إن قوات الأمن اعتقلت 195 شخصًا خلال الاحتجاجات الحاشدة، اليوم الجمعة، وأرجع الاعتقالات إلى أعمال منها النهب.
وملأ عشرات الآلاف وسط العاصمة الجزائر عن آخره، اليوم، في تحدٍ لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الممتد منذ 20 عامًا.