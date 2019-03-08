التلفزيون الجزائري: اعتقال 195 شخصًا خلال الاحتجاجات‎

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ملأ عشرات الآلاف وسط العاصمة الجزائر عن آخره، اليوم، في تحدٍ لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الممتد منذ 20 عامًا.