أول امرأة تتولى رئاسة حزب سياسي في تونس: لا نقبل الإخوان في المشهد السياسي (فيديو إرم)

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، إنها ترفض وجود حركة النهضة الإسلامية في المشهد السياسي في البلاد.

وتحدثت موسى، في حوار خاص مع ”إرم نيوز“، عن موقفها من مشاركة ”إخوان تونس“ في الحكم، وعن تقييمها لأداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية.

وشددت موسى، التي تعد أول امرأة تترأس حزبًا سياسيًا في تونس، على رفضها لوجود حركة النهضة الإسلامية في المشهد السياسي التونسي، مؤكدة أنها ترفض وجودهم وأي توافق معهم.

وأضافت أن حسم موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيعلن عنه للرأي العام التونسي والدولي خلال الساعة الصفر، مشيرة إلى أنّ هذا القرار ستتخذه هياكل الحزب.

من جانب آخر، أكدت موسى أنّ الحزب الدستوري الحر الذي تتزعّمه أعد مشروع دستور يؤسس لنظام سياسي معتدل ينتخب فيه رئيس الجمهورية انتخابًا حرًا مباشرًا، ويتمتع بكامل الصلاحيات لتطبيق برنامجه الانتخابي، بما يضمن الفصل الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويقطع إخضاع الحكومة لشبكات الفساد والمصالح الحزبية الضيقة.

وفي تقييمها لأداء حكومة يوسف الشاهد، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن الشاهد انصرف إلى العمل السياسي في مشهد يدعم توظيف النفوذ واستغلال موارد الدولة، حسب تعبيرها.

وأكدت أنّ البعض يستعمل المال العام والنفوذ والسلطة وموارد الدولة وعمليات سبر آراء تفتقد إلى الحيادية والحرية لتوجيه الرأي العام، معتبرة أنّ ذلك بيع للذمة من أجل ”فتات“ من المنافع والمصالح.