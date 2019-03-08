سفير الاتحاد الأوروبي للتونسيين: انتخبوا امرأة رئيسة للجمهورية

حث الاتحاد الأوروبي التونسيين على التصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة، مقترحًا عليهم الوقت ذاته انتخاب امرأة لتولي منصب رئاسة الجمهورية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني، الخميس، إن المرأة التونسية، ”لها دور محوري في التغيير، وتتميز بخصال استثنائية“.

وأضاف في تصريح له أنه ”لو كان تونسيًا لانتخب امرأة في كل الانتخابات بمجلس النواب، ولم لا على رأس الجمهورية؟“.

وأشار إلى أنه ”لمس لدى كل السياسيات اللواتي تعامل معهن مهما كانت تياراتهن وانتماءاتهن الفكرية، طموحًا وإصرارًا على تقديم الأفضل“.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، إن ”البلاد ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في السادس من أكتوبر، والعاشر من نوفمبر هذا العام“.

والانتخابات المقبلة ستكون ثالث انتخابات بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال نبيل بفون رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي: ”الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، وستكون الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة يوم 10 نوفمبر تشرين الثاني/ المقبل“.

كما تنظم انتخابات الرئاسة للتونسيين خارج البلاد في الثامن والتاسع والعاشر من الشهر ذاته.

وأوضح بفّون أنه ”في حال لم يفز أي من المرشحين بالدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بالأغلبية المطلقة، سيجري تنظيم دورة ثانية في غضون أسبوعين من تاريخ الأولى“.