مئات المحامين الجزائريين ينظمون وقفة احتجاجية على ترشح بوتفليقة (فيديو)

نظم مئات المحامين الجزائريين، صبيحة اليوم الخميس، مسيرة نحو مقر المجلس الدستوري احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وبدأت المسيرة من أمام مقر وزارة الطاقة بحي مالكي بحيدرة بالجزائر، وسار المحتجون لمئات الأمتار نحو مبنى المجلس الدستوري بحي الأبيار بأعالي العاصمة.

ولبس المحتجون بدلاتهم الرسمية (الجبة السوداء) رافعين شعارات مثل: ”عهدة خامسة غير دستورية“.. ”الدفاع مع المواطن“.. ”لا لتجاهل الدستور“.. و“لا لتجاهل إرادة الشعب“.

ولم تعترض طريق المحتجين قوات الأمن الحاضرة بالمكان إلى غاية وصولهم مقر المجلس، إذ نظموا وقفة هناك ظلت متواصلة حتى الساعة 10.30تغ.

وأمس الأربعاء أعلن ”اتحاد المحامين الجزائريين“(نقابة)، مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارًا من الاثنين المقبل، احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال بيان أصدرته النقابة، إن الاتحاد ”يحيّي الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة“.

وأضاف أن الاتحاد ”قرر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، وفي جميع الهيئات القضائية، لمدة 4 أيام، بدءًا من الاثنين المقبل، باستثناء المواعيد (مواعيد الجلسات المحددة سلفًا)، حفاظًا على حقوق المتقاضين“.

وفي الـ 3 من مارس/ آذار الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه رسميًّا للانتخابات لعهدة خامسة، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس (المحكمة) الدستوري.

وتشهد البلاد حراكًا شعبيًّا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه بضع شرائح مهنية، من محامين وصحافيين وطلبة، فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات المقررة في الـ 18 من أبريل/ نيسان المقبل.