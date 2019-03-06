تونس تعلن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 

حُدد موعد الانتخابات التشريعية في تونس في السادس من تشرين الأول/اكتوبر، والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفق ما أعلنت الأربعاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

وتجرى الانتخابات التشريعية للتونسيين في الخارج أيام 4 و5 و6 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأيام 8 و9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية أنه في حال لم يفز أي من المرشحين في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالأغلبية المطلقة يتم تنظيم دورة ثانية.

وتعتبر تونس البلد العربي الوحيد الناجي من أحداث وانتفاضات وثورات ما عرف بـ ”الربيع العربي“ بحيث أنجزت منذ ثورتها في 14 كانون الثاني/يناير 2011 انتخابات حرة بإشراف هيئة انتخابات مستقلة، وأنجزت دستورًا جديدًا في بداية 2014، لكنها ما زالت تعاني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي آثار عدم الاستقرار محليًا وإقليميًا.