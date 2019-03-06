الجيش الجزائري: نعرف كيف نكون عند المسؤولية في كافة الظروف

قال الفريق ”قايد صالح“ رئيس الأركان في الجزائر إن ”الجيش سيعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بها في كافة الظروف“.

وجاءت تصريحات الفريق صالح، لليوم الثاني على التوالي، خلال لقائه قادة وطلبة في الجيش من داخل أكاديمية شرشال العسكرية غرب العاصمة، حسبما ذكر بيان لوزارة الدفاع يوم الأربعاء.

وأوضح أن ”إدراك الجيش الوطني الشعبي، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ، وسيكون دومًا، حارسًا أمينًا للمصلحة العليا للوطن، وفقًا للدستور والقوانين الجمهورية“، مذكّرًا ”بمخاطر تحيط بالبلاد“.

وتتزامن تصريحات رئيس الأركان في وقت تشهد البلاد فيه حراكًا شعبيًا متصاعدًا ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وفي 3 آذار/مارس الجاري، أعلن بوتفليقة رسميًا ترشحه للانتخابات، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس (المحكمة) الدستوري متعهّدًا في رسالة للجزائريين بـ6 أمور، بينها إجراء انتخابات مبكرة دونه، وعمل دستور جديد للبلاد، والدعوة لحوار وطني شامل.