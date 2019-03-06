تونس.. قطع الماء والكهرباء عن الوزير السابق لطفي براهم يُشعل جدلا واسعا

أشعل قطع التيار الكهربائي والماء والغاز عن منزل وزير الداخلية السابق،لطفي براهم، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس .

واستنكر سياسيون و نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ما أسموه ”تنكيلا “ بوزير الداخلية السابق بسبب الخلاف الذي يجمعه مع رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد.

وشدّد النُشطاء على أن ما قامت به السّلطات التونسية ضد لطفي براهم ،هو محاولة لتصفية حسابات شخصية معه، بعد أن تم الترويج لإشاعة تخطيطه لقيام بانقلاب في تونس وإقالته من الوزارة .

وأكّد الإعلامي التونسي،لطفي لعماري، أن ما حصل لطفي براهم لا يعتبر إهانة لشخصه فقط بل لكل المسؤولين التونسيين الذين ضحّوا في سبيل الدولة التونسية .

وشدّد لطفي لعماري في تصريح إعلامي على أن براهم طلب البقاء في منزله الوظيفي إلى حين موعد العطلة المدرسية ،وهو ما يكفله له القانون ،لكن السلطة في تونس تريد إخراجه من المنزل عبر الضغط عليه باجراءات مختلفة منها قطع الماء والكهرباء والغاز.

وكتب عضو هيئة الدفاع عن لطفي براهم في قضية محاولة الانقلاب ،الحبيب الزمالي، تدوينة على صفحته في فيسبوك جاء فيها “ الماء والكهرباء والغاز أشياء ضرورية في الحياة ..عدنا من حيث أتينا ”.

وأعلنت نائبة المجلس الوطني التاسيسي،نجلاء بوريال، عن تضامنها المطلق مع وزير الداخلية السابق،لطفي براهم .

وكتبت نجلاء بوريال تديونة على صفتها في فيسبوك قالت فيها ”الوزير السابق لطفي براهم يتعرض لقطع الماء والكهرباء والغاز..كيف يمكن للأمنيين قبول هذا؟..كل المساندة والدعم سيدي الوزير ”.

وكتب الناشط في المجتمع المدني ،الصحبي شوشان ،تدوينة على صفحته في فيسبوك قال فيها ”إلتمس العميد لطفي براهم التمديد في بقائه بالمنزل الوظيفي حتى نهاية السنة الدراسية ورغم ذلك تم قطع التيار الكهربائي عنه إضافة الى الماء والغاز..وفي كل الحالات موقف الحكومة تعسفي ورسالة سلبية لكل وطني ”.

واعتبرت الناشطة السياسية ،صفاء جمال، أن ما يتعرض له وزير الداخلية السابق، لطفي براهم ، عار على تونس .

وكتبت صفاء جمال تدوينة على صفحتها في فيسبوك جاء فيها “ تم قطع التيار الكهربائي والماء والغاز عل منزل العميد والوزير السابق،لطفي براهم،..عار ما يتعرض له رجل دولة وهذا موقف تعسفي ورسالة سلبية لكل وطني ”

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية ،يوسف الشاهد، أقال لطفي براهم من منصب وزير للداخلية في 6 يونيو 2018 ،وروّج الصحفي الفرنسي،نيكولا بو، ومكتب قناة الجزيرة في تونس إشاعة مفادها أن لطفي براهم كان يخطط للقيام بانقلاب .

وقدّم لطفي براهم قضية بكل من نقل هذه الاشاعة ،وتم استدعاء الصحفي الفرنسي والمسؤولين عن مكتب قناة الجزيرة القطرية إضافة إلى عدد من المدونين ،للتحقيق.