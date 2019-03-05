صحيفة: جولة مباحثات جديدة بين حفتر والسراج الأسبوع المقبل

كشفت صحيفة إيطالية أنه من المقرر إجراء جولة جديدة من المباحثات بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الأسبوع المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت صحيفة askanews نقلًا عن مصادر ليبية إن المفاوضات ستُجرى تحت رعاية البعثة الدولية للدعم إلى ليبيا التي أعلنت عقب اللقاء الذي جمع السراج وحفتر في أبو ظبي يوم 27 شباط / فبراير، بحضور المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، اتفاقًا بين الطرفين بشأن ”ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي سنوات من الصراع، وتوحد المؤسسات“.

من جهته أكد فايز السراج، اليوم الثلاثاء، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري .

وكشف السراج خلال الاجتماع مع عمداء 40 بلدية والذي عُقد في العاصمة طرابلس، التفاصيل الكاملة لاجتماع أبوظبي الذي جمعه بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني.

وقال مخاطبًا عمداء البلديات:اجتمعنا مع حفتر في إطار اللقاءات مع جميع الأطراف على الساحة الليبية حقنًا للدماء، والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري، ونرى أنه كان لقاء يمكن البناء عليه، واتفقنا على عدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام، وتوفير المناخ الملائم لإجرائها“.

وشدد على أن “ جميع الليبيين شركاء في هذا الوطن“، والحل ليس حكرًا على أي مجموعة أو فئة، ولن يكون من خلال لقاءات ثنائية مغلقة، والتوافق هو أساس العملية السياسية، داعيًا الجميع للمشاركة بصياغة الحل، وأنه ليس لأحد الحق في إصدار صكوك الوطنية، وفقًا لتعبيره.