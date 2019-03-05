حفتر يفرج عن اللواء أحمد العريبي مدير الاستخبارات العسكرية السابق في ليبيا

أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالإفراج عن اللواء أحمد العريبي المعتقل منذ فترة من قبل الجيش الليبي.

ونشرت صفحة المكتب الإعلامي للجيش الليبي صورة جمعت المشير حفتر مع والدة العريبي وشقيقه، بحضور اللواء أحمد العريبي.

وكان مصدر مقرب من عائلة اللواء أحمد العريبي أكد، لـ ”إرم نيوز“ منذ حوالي شهر، أن لقاءً جمع أفرادًا من العائلة مع المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة للجيش بالرجمة.

وبحسب المصدر، جرى في اللقاء مناقشة مسألة إنهاء ملف احتجاز اللواء أحمد العريبي، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي تم اقتياده من منزله في أكتوبر الماضي دون الكشف عن الأسباب.

تجدر الإشارة إلى أن ابن العريبي كان قد احتجز مع والده، غير أنه أفرج عنه لاحقًا .

يذكر أن اللواء العريبي شغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش، وكذلك منصب عميد بلدية بنغازي لبعض الوقت.