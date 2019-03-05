المغرب: المساعي الإيرانية ”الخبيثة“ تهدف لتهديد الأمن الوطني وترويع المواطنين

هاجم وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، إيران، متهمًا إياها بالسعي إلى الهيمنة والتمدد في جميع أرجاء الوطن العربي.

وقال لفتيت خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 36 لمجلس الوزراء العرب المنعقد في تونس، إن ”من مخاطر التهديد الإيراني على المنطقة، تأجيجها للفتن الطائفية، وتشجيعها على التناحر الداخلي“.

وأضاف أن ”المملكة المغربية هدفٌ لهذا المسعى الخبيث الهادف إلى تهديد الأمن الوطني وترويع المواطنين المغاربة، من خلال تقديم كل المساعدات لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، من أجل تكوين قيادة عسكرية، وتأمين التدريب على الحرب، وتوفير الأسلحة لهم“.

وأوضح أن ”المغرب رد على ذلك التهديد بشكل حازم وقوي، وصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية باعتبار أن أمن الوطن ووحدته خط أحمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل بشأنه“.

ولفت الوزير المغربي إلى ”الدعم المباشر الذي تقدمه إيران لجبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك خلال احتفالها بالذكرى الـ 43 لتأسيسها“، مشيرًا إلى أنه ”تم رصد أعلام إيرانية في مخيمات الجبهة إلى جانب الأعلام الجزائرية، فيما استقبل قائد الجبهة الانفصالية الملحق الثقافي للسفارة الإيرانية على مائدة العشاء، وهي مشاركة لم تكن اعتباطية أو بمحض الصدفة“.