للعام الثاني.. مسابقة في المغرب لاختيار ملكة جمال عاملات النظافة

تنظم شركة ”أمازون“ للنظافة في المغرب، للسنة الثانية على التوالي، مسابقة لاختيار ملكة جمال المغرب وأفريقيا من بين عاملاتها، وهو تقليد قررت تكريسه للاحتفال بيوم المرأة العالمي كل عام.

وستنظم المسابقة، ليلة الجمعة 8 مارس/آذار، في أحد فنادق العاصمة الرباط تحت شعار ”جمال ونظافة“، بمشاركة الإذاعي المعروف محمد بوصفيحة الشهير بـ“مومو“، وبحضور عدد كبير من الفنانات المغربيات، مثل نعيمة لمشرقي ونعيمة إلياس وبشرى إهريش.

والجديد في النسخة الثانية من المناسبة، هو لقب ملكة جمال عاملات النظافة بأفريقيا، حيث تشتغل نساء أفريقيات في مجال النظافة مع الشركة في كل من مالي والسودان وساحل العاج.

وأكد المدير العام للشركة، عزيز البدراوي، أن الشركة تسعى لتطوير أنشطتها في المجال الاجتماعي والثقافي، وعدم الاقتصارعلى أداء عملها في مجال تنظيف الشوارع.

وفازت سناء معطاط بلقب ملكة جمال عاملات النظافة بالمغرب السنة الماضية، وتمثلت جائزتها بحصولها على ترقية وتوفير عمل لزوجها بنفس الشركة، مع تغيير أوقات عملها من الفترة الصباحية، بين السادسة صباحًا والواحدة إلى الفترة المسائية.

ودخلت المرأة المغربية عالم تنظيف الشوارع منذ 2009، بعدما كان عملًا مقتصرًا على الرجال، وكان فرصة لكثير من الفتيات غير الحاصلات على شهادات دراسية للتخلص من البطالة والمساعدة في إعالة أسرهنّ.