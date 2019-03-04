الحكم بالسجن المؤبد ضد متورطين في قضية إقامة ”إمارة إسلامية“ بتونس 

أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن المؤبد، ضد عدد من المتهمين في قضية محاولة إقامة ”إمارة إسلامية“ بمنطقة بن قردان في محافظة مدنين.

وأكّد الناطق باسم السلك القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، أن ”المحكمة الجنائية الخامسة المختصة بجرائم الإرهاب، أصدرت أحكامها ضد عدد من المتهمين بإدخال الأسلحة وتمويل العناصر الإرهابية في هذه العملية الإرهابية“.

وأضاف سفيان السليطي في تصريح اليوم الإثنين، أن ”الأحكام تراوحت ما بين السجن 3 سنوات، بحق زوجة أحد المتهمين، والسجن المؤبد ضد آخرين“.

وأوضح السليطي، أن ”الأحكام التي أصدرتها المحكمة تتعلق بـ9 موقوفين و11 متهمًا في حالة فرار“، مشيرًا إلى أنه ”تم الحكم على الفارين جميعهم بالسجن مدى الحياة“.

يذكر أن مجموعة إرهابية قامت يوم 7 مارس/ آذار 2016، بمهاجمة ثكنة عسكرية بمنطقة بن قردان من محافظة مدنين، وأكّدت العديد من التصريحات الرسمية وغير الرسمية، أن هدف هذه المجموعة الإرهابية إقامة ”إمارة إسلامية “ في المنطقة، بعد السيطرة على الثكنة العسكرية واستغلال أسلحتها.

واستمرت المواجهات بين المجموعة المتشددة وقوات الأمن والجيش التونسي ما يقارب اليومين.

وأسفرت حصيلة المواجهات النهائية عن مقتل 50 عنصرًا إرهابيًا، والقبض على 7 آخرين، مقابل استشهاد 13 عسكريًا وأمنيًا و7 مدنيين.