اتصال مجهول يُلغي ترشح رئيس البرلمان السابق لرئاسة الجزائر

تراجع رئيس البرلمان الجزائري السابق، السعيد بوحجة، عن الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بشكل مفاجئ، رغم وصوله إلى مقر المجلس الدستوري، وإعلانه في مؤتمر صحفي عن استيفائه الشروط القانونية المطلوبة للترشح ومنها جمعه حوالي 75 ألف توقيع.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده قبيل إغلاق المجلس الدستوري باب الترشحات، حيّا بوحجة أجواء التظاهر السلمي والحراك المناهض لترشح رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مؤكدا ضرورة التغيير السياسي، لكن اتصالا ًً هاتفيّاً مجهولاً رنّ عليه، جعله يغير فجأة موقفه ويعلن انسحابه من السباق الرئاسي، ثم غادر قاعة المؤتمر.

وكان رئيس البرلمان الجزائري المخلوع، السعيد بوحجة، قد دخل على خط الحراك السياسي المناهض لترشح بوتفليقة، بشكل مفاجئ ثم انسحب بمفاجأة أخرى زلزلت المشهد السياسي العام، وسط موجة استفسار وتندّر من ”الاتصال المجهول“ الذي أربك بوحجة وجعله يغادر فوراً، بعدما صرح أنه ”لن يترشح“.

وواصل المجلس الدستوري إلى آخر دقيقة من يوم الأحد، استقبال ملفات مرشحين معظمهم مغمورون وتُجهل حتى الطريقة التي جمعوا بها آلاف التواقيع المطلوبة لاكتتابات الترشح، ما أضفى مزيداً من الغموض على الساحة الجزائرية.

وأحجمت شخصيات بارزة عن دخول سباق الرئاسة بسبب الرئيس بوتفليقة الطامع في الفوز بولاية خامسة رغم الرفض الشعبي المتزايد، والتظاهر في شوارع العاصمة ومختلف نواحي البلاد.

ويُعتقد أن طريقة حبك عملية إيداع الترشحات وانتقاء الأشخاص، جرى اعتمادها بتوجيه مباشر من محيط القصر الرئاسي؛ لإقناع الجزائريين أنه لا يوجد ”ذو أهلية“ ينافس الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.