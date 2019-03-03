في واقعة أثارت استياء الجزائريين.. رشيد نكاز يقدم ابن عمه بديلًا عنه للسباق الرئاسي (فيديو)

أثار المعارض الجزائري رشيد نكاز، جدلا كبيرا وموجة استياء لدى الجزائريين، بعد تقديمه ابن عمه بديلا عنه في السباق الرئاسي، في خطوة غريبة ومفاجئة.

ولجأ نكاز (47) عامًا إلى إيداع ملف ترشحه باسم قريب له يدعى ”رشيد نقاز“، الأمر الذي أصاب الشارع الجزائري بحالة ذهول، خصوصًا أن نكاز شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وقال المرشح رشيد نقاز (45 عامًا)، في مؤتمر صحفي، إنه ”جرى ترشيحي بدلا عن رشيد نكاز، لأنّ المجلس الدستوري اشترط إقامة المرشح 10 سنوات في الجزائر، وهو ما لم يتوفر في قريبي رشيد“. وتابع ”أنا من مواليد العام 1974، وانحدر من منطقة الشلف“.

ولم يستوعب الكثيرون كيف أنّ رشيد نكاز، الذي خطف الأنظار بمسيرته الضخمة من أجل ”التغيير“، قد جمع شعبيته وسلمها لابن عمه ليصبح مرشحًا مغمورًا لا يعرفه أحد.

وتزامنت الحادثة مع ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة بـ“الوكالة“ لرئاسيات 18 أبريل القادم، الأمر الذي زاد احتقان الجزائريين.

واستجهن عدة أشخاص تحدثوا لشبكة ”إرم نيوز“، تغاضي السلطات عما فعله رشيد نكاز، حيث يعد الأمر سابقة أخلاقية في الجزائر.

وتساءلت الناشطة المعارضة ”نورة ياحي“، عما إذا كان ”مسلسل نكاز يندرج ضمن مخطط تواصل جهة ما في طهيه ولأغراض مبيّتة؟.