صحيفة: رئيس الجزائر يستقبل شقيقه ”ناصر“ في مستشفى سويسري

كشف موقع إخباري سويسري، مساء اليوم الجمعة، عن ظهور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بإحدى العيادات السويسرية الخاصة.

وبالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات في الجزائر، وتظاهر مئات الآلاف ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ذكر موقع ”24 ساعة“ السويسري – نقلًا عن مصادر وصفها بالمطلّعة- أنّ الرئيس بوتفليقة استقبل شقيقه الصغير عبدالرحيم والمعروف باسم ناصر.

وجاء في الموقع المذكور أنّ الزيارة التي أداها ناصر لشقيقه الرئيس تمت داخل العيادة، دون أي تفاصيل عن طبيعة اللقاء وسياقه وسط كل الضجيج المثار حول صحة الرئيس وقدرته على الاستمرار رئيسًا في مرحلة ما بعد اقتراع 18 أبريل / نيسان القادم، بيد أنّ الأهم في نظر مراقبين، أنّ الزيارة تعد مؤشرًا ينفي صحة شائعة تتداول على نطاق واسع، ويزعم مروجوها أنّ بوتفليقة (82 عامًا) ”فارق الحياة“.

ومع دخول الحراك الشعبي المضاد لترشح بوتفليقة أسبوعه الثاني، تسود حالة من الترقب في الجزائر لما ستحمله الـ48 ساعة القادمة، طالما أنّ آخر أجل لتقديم ملف الترشح للرئاسيات ينقضي منتصف ليلة يوم الأحد.

وعاد المجلس الدستوري أعلى هيئة قانونية في الجزائر، للتذكير، مساء يوم الخميس، بحتمية تمتع كل مترشح للرئاسة بكامل قواه العقلية والبدنية.