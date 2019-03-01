الجيش الليبي يمشط ”أم الأرانب“ والأهالي فرحون باستقباله “ صور وفيديو“

استقبل سكان بلدة أم الأرانب، الواقعة بين مدينتي مرزق والقطرون، في الجنوب الليبي، وحدات الجيش الوطني، التي دخلت المدينة يوم الجمعة، بالهتاف وتوزيع الحلوى بين جموع المواطنين.

وأفاد مصدر إعلامي لـ ”إرم نيوز“ بأن عمليات تمشيط تجري حاليًا في البلدة، بحثًا عن عناصر إرهابية، ومنتمين إلى المعارضة التشادية والعصابات المسلحة وسط تعاون الأهالي.

وأكد الصحفي السنوسي قادروه، الذي يرافق إحدى وحدات الجيش في أم الأرانب، أن وحدات الجيش دخلت المدينة دون مقاومة، وأن الوضع تحت السيطرة بل وممتاز .

ونشرت كتيبة خالد بن الوليد، التابعة للجيش الوطني الليبي، فيديو، يظهر ترحيب الأهالي بوصول طلائع الجيش الليبي إلى البلدة التي عانت كثيرًا من استباحتها من قبل الإرهابيين والعصابات التشادية.

قواتكم المسلحة العربية الليبية تدخل مدينة تمسه بعد دخولها الي منطقة الحميرة ومنطقة زويلة و منطقة أم الأرانب اليوم وسط ترحيب كافة ابناء الجنوب الحبيب والتحامهم بالقوات المسلحة — عاجل أرض الشريف (@Benghazi999) ١ مارس ٢٠١٩

الحرب في ليبيا

الموقف والسيطرة على الارض في ليبيا بعد سيطرة الجيش الوطني على الشريط الحدودي مع الجزائر ومدينة غات وتطويق ام الارانب والتقدم الى جنوبها pic.twitter.com/rymtADEr9Y — خرائط حروب الشرق الاوسط (@abduljabbar1612) ١ مارس ٢٠١٩

بالنسبة للجنوب

الجيش في احسن حال

كثرة النشر لاطائل منها

فأكبر المدن استلمها الجيش بدون قتال

سبها ومرزق وام الارانب اما القرى الصغيرة التي تجاورها فأغلبها ينضم للجيش بمجرد وصوله

واخرها

منطقتي الحميرة وزويلة التي تقع شرق ام الارانب. — jamal Erhoma (@jamalbootruba) ١ مارس ٢٠١٩

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، السيطرة على بلدة أم الأرانب ”أحد معاقل المعارضة التشادية بولاية مرزق جنوبي البلاد، وسط ترحيب كبير من المواطنين“.

وتتوالى الانتصارات ف حوض مرزق .. بفضل الله أولا ثم بتضحيات الرجال والتفاف الشعب حوله .. أم الأرانب والحميرة وزويلة باتت آمنة بدخول القوات المسلحة لها ضمن عمليات تطهير الجنوب#صور توضح مدى فرحة الاهالي بدخول الجيش لمناطقهم ..

. .فالتحية لكل الرجال الأوفياء .. pic.twitter.com/vHJ2eDRqBh — Khalid (@benniran) ١ مارس ٢٠١٩

وأطلق قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم 15 كانون الثاني /يناير الماضي، عملية عسكرية لتحرير مناطق الجنوب من الإرهابيين والعصابات الإجرامية والمعارضة التشادية.