الجيش الليبي يمشط ”أم الأرانب“ والأهالي فرحون باستقباله “ صور وفيديو“

الجيش الليبي يمشط ”أم الأرانب“ والأهالي فرحون باستقباله “ صور وفيديو“

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

استقبل سكان بلدة أم الأرانب، الواقعة بين مدينتي مرزق والقطرون، في الجنوب الليبي، وحدات الجيش الوطني، التي دخلت المدينة يوم الجمعة، بالهتاف وتوزيع الحلوى بين جموع المواطنين.

وأفاد مصدر إعلامي لـ ”إرم نيوز“ بأن عمليات تمشيط تجري حاليًا في البلدة، بحثًا عن عناصر إرهابية، ومنتمين إلى المعارضة التشادية والعصابات المسلحة وسط تعاون الأهالي.

وأكد الصحفي السنوسي قادروه، الذي يرافق إحدى وحدات الجيش في أم الأرانب، أن وحدات الجيش دخلت المدينة دون مقاومة، وأن الوضع تحت السيطرة بل وممتاز .

ونشرت كتيبة خالد بن الوليد، التابعة للجيش الوطني الليبي، فيديو، يظهر ترحيب الأهالي بوصول طلائع الجيش الليبي إلى البلدة التي عانت كثيرًا من استباحتها من قبل الإرهابيين والعصابات التشادية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، السيطرة على بلدة أم الأرانب ”أحد معاقل المعارضة التشادية بولاية مرزق جنوبي البلاد، وسط ترحيب كبير من المواطنين“.

وأطلق قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم 15 كانون الثاني /يناير الماضي، عملية عسكرية لتحرير مناطق الجنوب من الإرهابيين والعصابات الإجرامية والمعارضة التشادية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
قد يعجبك أيضا