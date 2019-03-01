سفير سعودي جديد يقدم أوراق اعتماده لملك المغرب (صورة)

استقبل الملك المغربي محمد السادس، اليوم الجمعة، عددًا من السفراء الأجانب، بينهم سفير المملكة العربية السعودية، بعد أنباء تم تداولها مؤخرًا عن توتر العلاقة بين البلدين.

وأفادت تقارير إخبارية مؤخرًا بتوتر العلاقة بين المغرب، وكل من السعودية والإمارات، الأمر الذي نفاه بشدة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وظهر السفير السعودي الجديد عبدالله بن سعد بن محمد الغريري في القصر الملكي بالرباط، مع مجموعة من الدبلوماسيين يقدمون أوراق اعتمادهم لعاهل المغرب، محمد السادس، كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم.

وإضافة إلى سفير السعودية، تسلم الملك محمد السادس اعتماد سفراء الدنمارك والنمسا والسويد والسودان، وبنما وغامبيا، وتركيا وأذربيجان.