الشرطة الجزائرية تمنع التصوير وتشتبك مع متظاهرين ضد بوتفليقة (فيديو وصور)

View this post on Instagram

مواجهات بين شرطيين ومتظاهرين قرب القصر الرئاسي في الجزائر اندلعت مواجهات الجمعة في العاصمة الجزائرية بين مجموعات من الشبان والشرطة على هامش تظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. . . #إرم_نيوز #الجزائر #مظاهرات #بوتفليقة #انتخابات #شرطة #قصر_رئاسي #الولاية_الخامسة #احتجاجات #مواجهات #متظاهرين #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #تفاعل #Algeria # #Africa #bouteflika #protests #Algerian_police #palace