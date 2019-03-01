الجيش الليبي يسيطر على بلدة ”أم الأرانب“ أحد أهم معاقل المعارضة  

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، اليوم الجمعة، سيطرتها على بلدة ”أم الأرانب“، أحد معاقل المعارضة التشادية بولاية مرزق جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب لأحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“.

ومنذ 15 كانون الثاني /يناير الماضي، يشهد الجنوب الليبي عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش ضد من وصفتهم بـ“عصابات التهريب والمعارضة التشادية“.

وقال البيان، إن ”غرفة عمليات الكرامة تؤكد بسط سيطرتها على منطقة أم الأرانب، وسط ترحيب كبير من مواطنيها“.

وخلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أكد المسماري أن قوات الجيش سيطرت على ”منطقة فنقل جنوب غربي تراغن (جنوب) بطريقة سلمية، وعلى منطقة العوينات (جنوب غرب)“.