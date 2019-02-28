قناة تونسية: الأمن أحبط مخططًا لاغتيال شخصيات معروفة عبر ”طرود مسمومة“

كشفت قناة تلفزيونية تونسية، أن سلطات الأمن في البلاد، أحبطت مخططًا لاغتيال شخصيات معروفة عبر ”طرود مسمومة“.

وذكرت قناة ”التاسعة“ المحلية، مساء الخميس، أن ”الإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة المصالح الفنية في وزارة الداخلية، أحبطت مخططًا خطيرًا يهدف إلى اغتيال 20 شخصية تونسية معروفة“.

وأضافت القناة أن من بين هذه الشخصيات، ”إعلاميون معروفون، ورئيس أكبر منظمة وطنية، وعضو مكتب تنفيذي بارز بها“، لكنها لم تكشف عن أسمائهم.

وتابعت أن ”مخططي عمليات الاغتيال، أرسلوا طرودًا بريدية منتحلين صفة شخصية نقابية أمنية، وعند حجز هذه الطرود، اتضح أنها تحمل مادة سامة تؤدي إلى الموت بمجرد لمسها“.

وقالت إن ”مصالح وزارة الداخلية، راقبت هذه العملية الخطيرة منذ بدايتها، وتمكنت من تفادي الكارثة، وحجزت كل الطرود“، مشيرة إلى أن السلطات القضائية فتحت تحقيقًا في الموضوع.

وتتعرض الصحافة التونسية في الآونة الأخيرة، لتهديدات وضغوطات متصاعدة.