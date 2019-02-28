الجزائر تطلق سراح كل الصحفيين الموقوفين على خلفية اعتصام بالعاصمة

أطلقت السلطات في الجزائر، سراح جميع الصحفيين الذين تم إيقافهم على خلفية اعتصام في وسط العاصمة الجزائرية.

وأكد مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر في تصريح صحفي، أنه تم إطلاق سراح كل الصحفيين الذين أوقفوا اليوم الخميس خلال اعتصام في وسط العاصمة الجزائرية، احتجاجًا على ”الرقابة“.

وقال عميد الشرطة حكيم بلوار: ”لم يعد هناك أي صحفي في مقار الشرطة“ دون توضيح حول عدد من تم توقيفهم من بين حوالي مئة صحفي من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في ”ساحة حرية الصحافة“ في العاصمة.

وفي وقت مُبكر من اليوم الخميس، نظم صحفيون مظاهرة بساحة ”الحرية“ الشهيرة في قلب العاصمة، طالبوا خلالها بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم، وتحسين أوضاع الإعلام.

ورفع الصحفيون شعارات ”صحافة، حرة، ديمقراطية“، و“مظاهرة سلمية سلمية“، بينما فرضت قوات الشرطة حزامًا أمنيًا لإغلاق محيط ”ساحة الحرية“، ومنع المحتجين من الخروج، حيثُ اعتقلت مجموعة من الصحفيين المشاركين في الاحتجاج.