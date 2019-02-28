على وقع فشل الحوار المجتمعي.. العثماني يوجه وزراءه للاستماع للمقاولين

وجَّه رئيس الوزراء في المغرب سعد الدين العثماني، وزراء حكومته إلى إيلاء مزيد من ”الاهتمام لمطالب المقاولين وتسهيل مهامهم، والاستجابة لطلباتهم و شكاويهم“، في وقت يشهد فيه الحوار المجتمعي تعثرًا مستمرًا.

ويأتي تصريح العثماني فيما يشبه الاعتراف بفشل حكومته في إدارة الأزمات والملفات العالقة، وأبرزها التشغيل.

ودعا العثماني أعضاء الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس، إلى ”الإنصات للمقاولين والمستثمرين، وتقديم الأجوبة المقنعة لهم، وفي الوقت المناسب“، مشيرًا إلى أن“ الحكومة تحتاج إلى الثقة، والاحترام، والجدية، والمصداقية، في التعامل لتجاوز الشك، وعدم احترام القانون“.

وخاطب العثماني وزراءه بالقول:“على الجميع التحلّي بالمسؤولية، والابتعاد عن اللامبالاة لتحقيق تحوّل حقيقي في الإدارة المغربية، وإذا تعذر على أي إدارة ذلك، فعليها أن تلجأ إلى إدارة أخرى معنية، أو تُرجع الأمر إلى رئاسة الحكومة لنسهل مهمتها“.

وحث العثماني وزراءه للرد بإجابات مقنعة على أصحاب المقاولات، مبينًا أن على الإدارة ”لتكون مواطنة فاعلة، الرد على الشكاوى من خلال أجوبة مقنعة وفي الوقت المناسب“، وهو من واجب الإدارة، ولا يمكن التساهل فيه.

من جهة أخرى قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن“الحوار الاجتماعي لم يُغلق، والحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمتطلبات الفرقاء النقابيين في المغرب“، وهو ما يعد إعلانًا ضمنيًا بفشل الحوار المتعثر منذ سنوات بين الحكومة والنقابات.