الجيش الليبي: بلحاج دفع أموالًا للإفراج عن متشدديْن من سجون تونس

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، حصولهم على وثيقة من المخابرات التونسية تؤكد قيام زعيم الجماعية الليبية المقاتلة المتشددة، عبدالحكيم بلحاج، بدفع أموال للإفراج عن القياديين في تنظيم القاعدة، حافظ الضبع، وعماد اللواج، من سجون تونس.

واعتقلت القوات التونسية حافظ الضبع وعماد اللواج، في محافظة سليانة، عام 2011، وقضت محكمة تونسية بسجنهم 20 سنة لكل منهما.

ووجهت لهما تهم ”القتل والتآمر على أمن الدولة وإدخال السلاح إلى الأراضي التونسية وتشكيل عصابة“.

وفي عام 2014، تم تسليم القياديين في القاعدة إلى ليبيا مقابل الإفراج دبلوماسيين تونسيين اختطفا في طرابلس.

من جانب آخر، قال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في بنغازي إن ”اجتماعات عسكرية تتواصل في منطقة الزاوية تمهيدًا لتنفيذ تحركات قادمة، لبسط الأمن في هذه المنطقة، وترتيب الأوراق والهيكلة والتنظيم الإداري للقوات المسلحة“.

وأضاف أن ”العمليات العسكرية لم تنته بعد في الجنوب الليبي، وسيتم إرسال تقرير للقيادة العامة انتظارًا للأوامر“.

وأكد أن ”الدوريات العسكرية مستمرة في كل الاتجاهات في الجنوب“، مشيرًا إلى أنه ”تم حل كافة الإشكاليات للمناطق العسكرية في سبها ومرزق و أوباري وأبراك الشاطئ“.

وتابع أن الجيش يعمل في المناطق العسكرية بأكثر أريحية، وأن مراكز التدريب في المنطقة الجنوبية تعمل بشكل ممتاز“.

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي قامت منذ شهر بإطلاق عملية تطهير الجنوب، شملت عدة مناطق ومؤسسات حيوية في الجنوب، تم على أثرها تحرير عدة مدن مثل سبها عاصمة الجنوب وأوباري وغات ومرزق، والسيطرة على عدة حقول نفطية.